Homem surta em festa, mata namorado da ex e esfaqueia cinco pessoas

Um criminoso surtou durante uma confraternização, matou uma pessoa e feriu outras cinco, durante briga em uma casa do bairro Jardim 01, em Nova Mutum (264 km de Cuiabá), no sábado (16). O jovem que morreu foi identificado como Antônio de Sousa Sena, de 24 anos, e seria o atual namorado da ex-mulher do bandido.

A Polícia Militar foi acionada às 20h40 de sábado, com a informação de que um homem estava descontrolado, com uma faca em mãos e dando golpes em várias pessoas que estavam com ele em uma confraternização.