Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (27/4)

A vida de nossas vidas

Data estelar: Vênus e Netuno em conjunção

O vazio é inexistente, a Vida de todas as vidas preenche o infinito Universo com sua presença, e seu amor interconecta tudo e todos e, também, sua dinâmica inteligência promove a circulação de energia vital a todas as formas de existência.

Se nós, por aqui, nos sentimos vazios, entediados, abandonados pela sorte e solitários é porque, com a mágica eficiência da criatividade que nos caracteriza, fomos tão eficientes na construção de um mundo à parte que, mesmo se apresentando a divindade a nós com toda sua glória e magnificência, continuaríamos melancólicos mesmo assim.

O tesouro que buscamos em lindas curvas e belos olhares para, inevitavelmente, um dia nos frustrarmos e nos sentirmos vazios, está ao alcance de nossa percepção, aguardando pelo nosso olhar.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Enfiar a cabeça na areia para se esconder das adversidades, isso não seria digno de sua natureza. Porém, há momentos da vida em que, apesar de haver coragem disponível, seria melhor sair correndo estrategicamente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Muita coisa você poderia fazer contando apenas com seu esforço e recursos, porém, muita mais ainda seria possível realizar se você se lançar à aventura de buscar pessoas que queiram se juntar a você na empreitada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Não importa que sua alma não tenha certeza sobre o que deveria fazer, pois, neste momento de ação o que importa é que você faça seu melhor, com os instrumentos disponíveis, sem pedir ajuda de nada nem de ninguém.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Converse alegremente com seu futuro, porque mesmo que pareça inatingível, essa conversa o aproximará e apresentará a você o que, aqui e agora, poderia ser feito para essa aproximação. Trate isso como uma dança.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Passos arriscados não precisam ser feitos com o coração na mão, tremendo de medo de que tudo saia errado. Passos arriscados podem ser dados com o coração radiante de alegria, por enxergar o que outrem desconhece.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Substitua o autoconhecimento pela aventura de conhecer as pessoas com que se relaciona, porque, muito provavelmente, elas lhe são desconhecidas. Conhecer as pessoas é, também, as aceitar e compreender melhor.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Outorgue valor às pequenas coisas da vida, porque é nelas que se encerram as potencialidades que outorgariam vigor aos seus sonhos, as quais, devidamente trabalhadas, criarão um cenário melhor e maior para você.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Todo mundo é capaz de entrar em ação, mas somente as pessoas que conhecem com clareza os conceitos que estruturam suas mentes são capazes de agir com máxima eficiência, produzindo benefícios a todos com suas ações.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Encontrar seu lugar na vida, esse é o objetivo mais ansiado por todas as almas, porque, é completamente elusivo, quando parece que você se acomoda e se sente à vontade, lá vem outro sonhos a perturbar e motivar.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A experiência da vida é cheia de mistérios, que normalmente passam despercebidos, porque a mente humana tem dificuldade de encontrar sentido, e ainda mais, de se desapegar dos planos sensatos que andou fazendo.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

O melhor que você pode fazer neste momento da vida é trabalhar algum talento oculto, e o manifestar da melhor maneira possível, dentro do campo do seu trabalho atual, fazendo com que algo novo surja do seio do velho.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seria possível desfrutar das adversidades e contratempos? A lógica diria que não, mas quando sua alma se entrega com confiança ao mistério da vida, até mesmo os obstáculos são enfrentados com sorriso no rosto.