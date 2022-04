Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira (6/4)

O inimigo

Data estelar: Lua cresce em Gêmeos

A experiência ordinária de um ser humano é viver com medo e, ainda por cima, ocultar de si que essa é sua experiência, o que onera duplamente sua consciência, porque paga o preço do medo e, também, paga o preço das simulações cotidianas para que pareça ser outra coisa.

Ninguém em seu são juízo se acomodaria nessa condição, mas, parece que nossa humanidade não anda ajuizada, muito pelo contrário, porque anda se esquecendo de que a experiência extraordinária está ao alcance de sua decisão íntima de não se deixar vencer por esse inimigo hediondo, que é o medo, o protagonista de nossas covardias cotidianas.

Tu não precisas vencer hoje teu medo, e nem muito menos definitivamente, mas, todo dia há de te servir para manter em mente que esta é tua luta mais importante, é nela que o ordinário vira extraordinário.

Confira a previsão do dia para o seu signo:

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A liderança é toda sua e precisa ser exercida com a maior sabedoria possível, porque o destino de outras pessoas está em suas mãos. Liderança é uma situação constrangedora, porque você não pode fazer nada no seu ritmo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Para que tudo corra da melhor maneira possível, é preciso agir com discrição, porque quanto menos pessoas tiver querendo ajudar, e dando palpite, mais eficiência você conseguirá executar através das ações que empreender.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Ainda que toda a razão esteja do seu lado, mesmo assim você não deve impor nada a ninguém, mas aguardar com a maior paciência do mundo que as opiniões das pessoas amadureçam. Provavelmente, as suas também amadurecerão.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A esta altura do campeonato e dadas as circunstâncias, o melhor a fazer é dobrar a aposta, porque não haveria tempo disponível para ficar ruminando possibilidades até o céu se abrir e indicar o caminho a seguir.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Algumas questões que pareciam ter sido abandonadas, por inúteis, começam a ressurgir dentre as cinzas do que aparentava ter sido perdido para sempre. Assim são as coisas, surpreendentes, cheias de vida e entusiasmo.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

O panorama é complexo, mas sua mente é lúcida o suficiente para resolver tudo com racionalidade e bom senso. É preciso temperança, para que as decisões não sejam tomadas no calor da discussão, mas refletidas devidamente.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Ideal seria que todas as pessoas envolvidas num projeto ou parceria se beneficiassem da situação de forma justa e igualitária, porém, na prática você sabe que, quando há gente envolvida, tudo se complica.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Agora faça o que estiver ao seu alcance para preservar tudo funcionando da melhor maneira possível. Por um tempo, se abstenha de iniciar novos assuntos, mas se dedique a dar continuidade ao que foi posto em marcha.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Há assuntos que podem andar muito bem, mesmo sem você lhes dando atenção, porque há pessoas que se ocupam desses. Porém, há outros assuntos que você não deve terceirizar, porque só funcionarão bem com sua atenção.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Ande por terreno firme e seguro, agora não é um momento propício para se deixar levar pela onda criativa, e arrumar encrenca desnecessária. Agora prefira tomar atitudes que consolidem o que está em andamento.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A dinâmica do dia a dia está em fase de reinvenção, e é a isso que sua alma precisa se dedicar em cheio, aproveitando a fase de grande movimento. São os pequenos detalhes do dia a dia que fazem a grande diferença.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Faça aquilo que você puder, ainda que, temporariamente, você tenha, para isso, de sacrificar o que vinha realizando, e que parecia mais importante, porque lucrativo. Um sacrifício de vez em quando faz parte da vida.