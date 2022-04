Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira (28/4)

Tuas Sombras

Data estelar: Mercúrio e Plutão em trígono

Quanto mais atenção deres às tuas sombras, mais vigorosas e impertinentes ficarão, te convencendo de que são tesouros muito valiosos e que, sem elas, tu não seria nada.

Tuas sombras requerem a mesma atenção do que tua bunda, na hora de limpar a evacuação; uma atenção eficiente, rápida e, ao finalizar, passar para outra coisa mais interessante.

Se tuas sombras te parecem poderosas é porque se alimentam de tua atenção, e te seduzem para que continues lhes brindando com ela, te convencendo de que elas são os obstáculos que precisas destruir para, finalmente, descobrir quem tu és e o que vieste a fazer aqui.

Na verdade, tuas sombras são fruto do que ignoras, e se deixas de o ignorar, então tuas sombras deixam de existir.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Está tudo voltando aos eixos, talvez com uma velocidade infinitamente menor da que gostaria, mas voltando mesmo assim. Procure facilitar o processo, evitando se precipitar sobre assuntos ainda imaturos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Agora não é hora de ficar dando explicações a ninguém, mas isso será impossível evitar se você agir abertamente. Por isso, procure agir sob o manto da discrição, atraindo a menor atenção possível para seus atos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Esperar que um acontecimento exterior venha a mudar tudo para melhor é uma expectativa bastante ingênua que, apesar de poder vir a acontecer, não seria uma sábia atitude de sua parte depender inteiramente dela.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Alguma extravagância é necessária, porque agir com bom senso o tempo inteiro só faria você perder um precioso tempo, que não anda abundante. Sair da casinha e agir por impulso, em muitos casos dá muito certo.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Para evitar a dispersão, foque sua capacidade de ação naquilo que estiver orientado pelos conceitos que são a própria essência de sua maneira de pensar a vida, seus princípios. Sem princípios, a ação seria desordenada.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Estando tudo bem, mesmo que o cenário lhe pareça estranho, já que sua alma se acostumou a viver em tensão, ainda assim seria sábio de sua parte aproveitar essa dinâmica, relaxando um pouco e aumentando a confiança.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Por mais difícil que seja enfrentar algumas questões, procure manter a cabeça no devido lugar e aparentar que está no controle, pois, isso ajudará as pessoas a se unirem aos seus intuitos, sem melindres nem contratempos.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Com ajuda, tudo seria mais fácil. Seria? A médio e longo prazo, talvez, mas, de imediato, o cenário seria mais complexo, porque você teria de coordenar atividades com pessoas que nem sempre seriam favoráveis.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

A rotina acaba tornando chatas as questões que, se vistas com maior objetividade e carinho, seriam percebidas como essenciais e, portanto, sua alma recuperaria o olhar que descobriria a beleza oculta nelas.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça o que quiser, faça o que puder, faça o que seja obrigatório ou o que seja desejável, faça o diabo ou faça o paraíso, não importa qual direcionamento você der agora às suas ações, o importante é fazer.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Algumas coisas podem e devem ser negociadas, mas há outras que sua alma não pode colocar sobre a mesa, porque precisam ser desenvolvidas em silêncio, até chegar a hora de as mostrar, quando estiverem totalmente prontas.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Negocie, não deixe nada barato, exija seus direitos e tenha em mente que as outras pessoas também têm os delas, e que nem sempre as coisas se resolvem da maneira mais agradável possível, porém, se resolvem mesmo assim.