Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (11/4)

Personalidades

Data estelar: Lua cresce em Leão

Nossas personalidades, pela própria natureza de seu funcionamento, são convencidas de que tudo é pessoal, revelando com isso, mas com pudor de declarar abertamente, que imaginam o Universo nascendo com elas e morrendo junto, na hora da personalidade falecer (oh! Bruto destino, traidora morte que desbarata o projeto de eternidade!).

Essa experiência aparentemente extraordinária de nossas personalidades serem convencidas de sua importância, na prática é bastante ordinária, porque nem sequer é original, todas as personalidades vivem o mesmo.

Ao mesmo tempo, é impossível imaginar que nossas personalidades vivam essa fantasia por algum erro cósmico, pois, se existe, atende a alguma necessidade, com certeza, só que, no caso de nossa humanidade, nós precisamos encontrar isso intencionalmente, e com nossas próprias armas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Sonhos e ansiedades se misturam nesta parte do caminho, que precisa ser administrada com cuidado, para você não sair por aí atropelando a realidade e enfiando os pés pelas mãos. Sonhos e ansiedades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua alma precisa escolher entre ter domínio completo da situação, ou compartilhar o caminho com outras pessoas, que terão poder de decisão também. Não é uma decisão fácil, mas é crucial para esta parte de sua vida.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

A melhor projeção do futuro que sua alma pode fazer neste momento, acontece aqui e agora, em gerúndio, na mesma medida em que você faça valer suas intenções através de ações práticas. Este é um momento realizador.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Há futuros que, quando imaginados, fazem o coração arder de vontade de estar lá. É com esses futuros que sua alma há de se refestelar na imaginação, sem impor limite algum, apenas se deliciando com as possibilidades.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Dobrar a aposta ou se defender das possíveis inclemências futuras que parecem se sugerir? O que é que sua alma verdadeiramente quer? Viver uma vida normal, ou se lançar ao extraordinário em busca de progredir? Questões.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Pessoas favoráveis e pessoas adversas, todas se misturam neste momento, porque sua alma se encontra em franco processo de ampliação da malha de relacionamentos, fazendo contato com todas elas, juntas e misturadas.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Como fazer para que uma potencialidade vire realidade consumada? Trabalhar, trabalhar e trabalhar ainda mais, porque no caso humano, potencialidade alguma será realizada por obra e graça da sorte. É assim que é.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

A insatisfação há de ser manuseada com o devido cuidado, para não se voltar contra sua alma, impondo um sentimento negativo. A insatisfação pode ser utilizada para continuar em frente com a aventura da vida.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

É hora de fazer várias retificações, para que os fantasmas do passado não fiquem assombrando sua mente e, também, para que seus sonhos a respeito do futuro não sejam perdidos no meio das brumas dos temores.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Tantas coisas poderiam ser ditas, e que mudariam o cenário para sempre, porém, na hora de as dizer parece que as palavras fogem ou, se ditas, não correspondem àquilo que sua alma pretendia dizer. Complicações.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Você está de posse do que é seu, pelo menos temporariamente, porque entre o céu e a terra não há posse que seja eterna. Porém, enquanto durar o que está em suas mãos, sua alma pode, legitimamente, desfrutar de tudo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Projete seu coração ao futuro, porque a energia de vida irá atrás dessas projeções, brindando com as oportunidades necessárias para que, você, com seus braços e capacidade de agir, consiga realizar as pretensões.