Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda-feira (4/4)

Aqui e agora

Data estelar: Marte e Saturno em conjunção

Passado e futuro conversam com tua consciência o tempo inteiro, pois, é assim que as coisas são e, ainda que tuas memórias sejam traumáticas e as queiras esquecer, e mesmo que pensar no futuro te aperte a garganta de ansiedade, tua consciência não há de tentar fugir dessas condições, porque são essenciais para teu desenvolvimento.

Tu precisas sempre lembrar de que não é suficiente nascer humano para desenvolver todas as potencialidades de tua humanidade, pois, isso só acontecerá por íntima decisão, e terás nessas conversas com passado e futuro o fundamento de teu desenvolvimento.

Para estar presente, com atenção plena, o único que precisas é de ação, porque somente a ação te torna presente, com tua alma conjugada em gerúndio, sempre e continuamente no aqui e agora.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As discórdias que acontecem requerem sua intervenção, porque giram em torno de assuntos que são de seu interesse direto, mas que, como sempre acontece quando há outras pessoas envolvidas, tudo vira competição e disputa.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Faça hoje muito mais do que faria normalmente, porque o dia é propício a avançar em seus propósitos, sem esperar ajuda de nada nem de ninguém, mas contando apenas com seus recursos particulares. Faça a sua parte.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sua alma é capaz de esclarecimentos avançados, mas quando chega a hora de comunicar o que compreendeu, aí o carro pega, porque nem sempre é possível encontrar palavras que descrevam as visões. Esse é o grande desafio.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As decisões que sua alma anda ruminando são muito complexas e, por isso, não se admire com as emoções desencontradas que circulam pela sua vida interior. A complexidade da situação não admite soluções simplistas.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A razão não é objeto de competição, nem ela é ganha por destruir os adversários. É muito mais racional conceder a razão quando se apresentam argumentos melhores que os seus, do que teimar em ter a razão do seu lado.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Aquilo que você puder fazer tendo domínio completo da situação, esse é o caminho que sua alma há de preferir hoje. Haveria mil e um outros assuntos, porém, contendo a distração, você se sentirá melhor no final do dia.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Há coisas que você não faria se tudo continuasse dentro da normalidade, porém, como o mundo está de ponta-cabeça e nada há de normal acontecendo, muito pelo contrário, sua alma está liberada para fazer o que quiser.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Finalize tudo que estiver ao seu alcance, em nome de desamarrar as questões que vêm se arrastando há tanto tempo, que provavelmente as pessoas participantes não saberiam mais dizer como tudo começou.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Palavras duras podem ser verdadeiras, mas se provocarem o efeito contrário ao esclarecimento, então precisam ser revistas e, se possível, que essa revisão aconteça antes de serem proferidas. Ou pagar o preço.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Faça as manobras pertinentes para assegurar tudo que considerar de seu merecimento, mas que, por essas coisas estranhas do mundo ainda mais estranho em que existimos, não há garantia de não haver disputas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Há muita coisa a fazer, portanto, evite as distrações, porque, mesmo que sua alma precise de um tanto de leveza, que as distrações trariam, é melhor protelar o descanso e, agora, se dedicar a fazer o necessário.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Ainda que não lhe seja possível partir para a ação de imediato, se você fizer algumas determinações interiores, e se dedicar a elas, com certeza o momento da ação surgirá espontâneo, sem grande estresse. Em frente.