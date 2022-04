Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira (8/4)

Imagem e semelhança

Data estelar: Lua quarto crescente em Câncer

Tuas ações falam de ti, o que te emociona fala de ti, aquilo que pensas em tua intimidade e que a ninguém revelas, isso fala muito de ti.

É muito fácil te autoconhecer, não precisas enveredar em articulações complexas de ideações para te conhecer, apenas precisas contabilizar o efeito que tua presença cria nos teus relacionamentos, no produto de tuas mãos, na influência que tuas palavras exercem.

O autoconhecimento é muito fácil, o que é difícil é descobrir as tortuosidades que nos levam a tentarmos ser alguém que não somos, porque queremos a identidade de outrem, em vez de desenvolver a própria.

Autoconhecimento é fácil, difícil é termos coragem de nos atrevermos a conhecer as pessoas com que nos relacionamos, e as aceitar, em vez de nos dedicarmos a fazer com que sejam à nossa imagem e semelhança.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Encontre o equilíbrio indispensável entre se lançar criativamente à experiência de vida e, ao mesmo tempo, preservar em bom funcionamento tudo que você conquistou. Esta é a equação que sua alma precisa resolver agora.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Tudo é possível, mas sua alma precisa dar licença a si mesma para continuar em frente, porque diante de você se interpõem os comportamentos que sempre deram certo, e que teimam em buscar repetição. Mas, não adiantam nada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Tanta coisa poderia ser feita, mas nada se fará por si só, sua presença é a janela do Universo mediante a qual as potências cosmogônicas encontram a oportunidade de se manifestar. O Universo precisa de você em ação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Em vez de recuar com temor, diante das circunstâncias, dobre a aposta na vida e se lance à aventura, porque, não havendo mais nada a perder, é certo que algo sua alma ganhará. Sem garantia de nada, aposte na vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Seria ótimo se todo mundo se libertasse de amarras e manifestasse sua real e verdadeira essência. Porém, essa é uma experiência assustadora para o ser humano, que se acomoda em ocultar, até de si próprio, suas verdades.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Muitas coisas poderiam ser mais fáceis, e divertidas também, se a sua alma não temesse tanto pedir ajuda. Este é um momento de sociabilidade, para sua alma experimentar as delícias e torturas dos relacionamentos.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Aceite as orientações, porque neste momento até mesmo as pessoas com que sua alma nem simpatiza muito têm algo interessante a dizer, porém, não porque elas sejam interessantes, mas porque o momento é assim mesmo.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Em muitos casos, a solução de problemas sobre os quais sua alma se debruçou e debateu durante bastante tempo, acaba surgindo no meio da banalidade do dia a dia, quando parece não acontecer nada demais nem de menos.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Descarte os pudores e temores que limitam a ação, porém, cuide para não enlouquecer nesse processo, indo além daquilo que, depois, sua alma não conseguiria administrar. Nem todas as limitações são ruins. É isso.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Priorize seu conforto, mas cuide para que nesse movimento sua alma não provoque desconforto nas pessoas com que se relaciona. Há de haver um equilíbrio entre a satisfação dos anseios e o necessário sacrifício.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

As pequenas coisas têm, agora, uma relevância muito maior que a habitual, pelo que sua alma faria bem em sair do automático, para se envolver nas tarefas cotidianas como se isso fosse o maior tesouro do Universo.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

De uma maneira ou de outra, pelas boas ou pelas mãos, sua alma sempre acaba fazendo o que lhe dá na telha, reservando tempo para satisfazer seus próprios anseios, não importa o quanto isso custar. Uma loucura.