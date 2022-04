Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (12/4)

Amplia tua percepção

Data estelar: Júpiter e Netuno em conjunção

O Universo contém nossa personalidade, mas nossa personalidade não é capaz de conter o Universo, porém, ao mesmo tempo, por sermos parte integrante de um funcionamento que parece estar além de nossa capacidade compreender, mas pressentimos como um anseio de pertencimento, de conexão, imaginamos que seria suficiente olharmos a nós mesmos para entender o que é maior que nós.

Definitivamente, o humano não é a medida do Universo, pois, apesar de ter em si todos os ingredientes cósmicos, precisa se aventurar a ser maior que si para, aí sim, começar a entender seu próprio funcionamento.

O caminho é este, para solucionar tuas limitações, evita ficar dando voltas sobre essas, e te aventura a ampliar tua percepção da realidade, pois, só assim verás a verdadeira dimensão dessas.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

No meio das ansiedades há sonhos em que vale a pena apostar, mas antes de fazer a aposta, sua alma precisa usar o discernimento para diferenciar com clareza quais são as ansiedades, e quais seriam os sonhos.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Quanto mais gente se reunir em torno do mesmo objetivo, melhores serão os resultados, mas sua alma precisa entender, também, que o processo será muito mais complicado do que se você tivesse domínio completo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Sorte, sempre circula por aí, mas depender dela é uma temeridade. A sorte precisa ser tentada, pois, enquanto você se dedica, ousadamente, a fazer valer suas intenções, ela, que anda por aí, fica interessada na situação.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

A mente humana chega primeiro, o corpo vai depois, essa é uma lei inviolável de nosso funcionamento. Portanto, não limite as viagens intelectuais, permita que sua mente voe livre pelo futuro que faz arder o coração.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A apreensão que sua alma sente não é necessariamente uma profecia inviolável de algo que viria a acontecer logo mais. A apreensão pode também ser uma medida da proporção magnífica do momento atual, nada mais do que isso.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Agora é o momento de expandir e ampliar sua rede de contatos, tendo em mente que, ao fazer assim, você aproximará pessoas que serão muito favoráveis, mas também outras, que o tempo mostrará serem adversas. É assim.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Muitas potencialidades se apresentam nesta parte do caminho, enriquecendo sua alma com a perspectiva de ir além da vida ordinária. Porém, potencialidades precisam ser exploradas e aproveitadas, não se esqueça disso.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Perder o pudor não é o mesmo que ofender o mundo, perder o pudor é ir além das limitações que sua própria mente impõe. É hora de dobrar a aposta e se lançar, com ousadia, à aventura da vida. Isso é disponível.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

O passado e o futuro convergem neste momento nevrálgico de sua existência, trazendo à tona os exageros cometidos em outro momento e, também, os sonhos que foram sendo deixados de lado. É hora da retificação.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Aproveite todas e cada uma das oportunidades que se apresentarem para dizer o que durante muito tempo ficou engasgado, mas cuide para que suas palavras não sejam ofensivas, e sim explicativas e amorosas.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Agora, que sua alma se sente segura, começa a sonhar com mais e melhor, porque assim é a natureza humana, sempre inconformada com o que tem, com os olhos do coração se projetando a novas aventuras. Em frente.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Pretensões, todo mundo tem, mas poucas são as pessoas que se atrevem a fazer algo em nome delas, arriscando e apostando na mesma proporção dos ideais ansiados. Cuide para não ficar na retranca, faça o necessário.