Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira (26/4)

Verdade liberta

Data estelar: Mercúrio e Júpiter em sextil

A faísca eterna da Vida de tua vida se encontra presa no centro do teu próprio coração, e aguarda pelo momento em que, consciente e intencionalmente te aproximes a ela. Não há objetivo mais elevado e valioso para um ser humano do que essa busca, mas, se observares a ti e a teus semelhantes, comprovarás que ninguém dá nada por isso, estamos todos olhando para outro lado, construindo mundos à parte.

Ignorar o princípio eterno de Vida é a raiz de todos os males que nossa humanidade sofre, mas nem sequer esse conhecimento parece tocar a fibra íntima e nos motivar a parar de perder tempo com questões aleatórias, e nos dedicarmos ao que realmente interessa.

A verdade existe e te liberta, mas antes de te libertar destrói o edifício de teus convencimentos equivocados.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

As sombras que eventualmente se atravessam no seu caminho, hão de ser consideradas bons sinais, porque trazem as boas novas de sua alma continuar seguindo em frente, apesar de todos os contratempos e adversidades.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

O cenário se amplia e complica, porque quanto mais gente se junta à empreitada, mais assuntos divergentes precisam ser trabalhados, para garantir a mínima harmonia necessária, e, também, a convergência dos interesses.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Você projetou sua mente ao futuro e pediu a chance de realizar suas pretensões. Não espere que o céu se abra confirmando seus pedidos, apenas comece a fazer, dando por garantido que a vida lhe outorga a chance requerida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

As realizações futuras começam sempre com uma conversa à toa que sua alma tem com as projeções mentais futuras. Em muitos casos essas se apresentam tão loucas e extravagantes, que parecem impossíveis de realizar.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

A vida é uma experiência misteriosa, sempre foi assim e continuará desse jeito para toda a eternidade. Portanto, não tente estar no controle de tudo, procure se entregar com confiança a esse mistério, que conspira a favor.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Nada pode ser dado por garantido em relacionamento algum, porque as pessoas não são engrenagens previsíveis, pelo contrário, são entidades pensantes, que decidem livremente o rumo de seus próprios passos. Imprevisibilidade.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Nem sempre as melhores coisas da vida vêm envelopadas como presentes, pois, em muitos casos acontece o contrário, as melhores coisas da vida surgem no meio das dificuldades, e do tédio das questões cotidianas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Para que suas ações e empreendimentos tragam benefícios a todas as pessoas com que você se relaciona, é fundamental que você tenha clareza a respeito do tipo de conceitos que sua arquitetura mental aninha.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Poderia haver paz e tranquilidade para a alma humana? Poderia, mas não de forma definitiva, a não ser que sua alma abdique de sonhar, desejar e de ansiar por um futuro melhor. Só assim haveria zona total de conforto.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Quando as coincidências surgem repentinas, e mostram oportunidades que, de outra maneira, nem seriam cogitadas, procure não hesitar sequer por um instante, e aproveitar o que o mistério da vida lhe apresentar.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Quanto mais a alma se preocupa com as questões materiais, mais essas parecem eludir todas as tentativas de ordem. Procure se entregar com confiança aos fluxos misteriosos de vida, porque está tudo certo por aí.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Apesar de todas as dúvidas e ansiedades, há uma faísca de confiança em sua alma, que motiva você a se entregar completa e incondicionalmente ao processo da vida, desfrutando até das adversidades.