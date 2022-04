Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para este sábado (23/4)

Repousa no universo

Data estelar: Lua quarto minguante em Aquário

Repousa tua personalidade no Universo, nada temas, porque te entregar a algo maior que ti não te destruirá nem empobrecerá, pelo contrário, descobrirás que, não apenas não te perdes, senão que te encontras e enriqueces, descobrindo teu relativo lugar no Universo.

Tua personalidade não é a primeira nem a última a temer a despersonalização que parece ameaçar, quando convidada a se integrar a algo maior que ela, esse fato é apenas a continuidade de uma longa linhagem de ignorância que caracteriza o reino humano.

Porém, tu também podes te integrar à linhagem de humanos que se atreveram a ser maiores do que as próprias personalidades, repousando mente, emoção e corpo no funcionamento universal.

Não é preciso esforço algum, apenas repousar com confiança e ousadia.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Cuide para que suas manobras sejam desprovidas de segundas e terceiras intenções, porque quanto mais diretas essas sejam, melhores serão os resultados, além de desprovidos de efeitos colaterais nocivos. Em frente.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Evite desanimar antes mesmo de ter começado a fazer algo positivo para superar as adversidades. O desânimo tem seus próprios argumentos e, por isso, de nada serviria você discutir com ele. Apenas ignore o desânimo.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

É necessário ter conceitos bem definidos no intelecto, porque esses lhe brindam com suporte para seus entendimentos. Mais necessário ainda é revisar os conceitos de tempos em tempos, para não virarem preconceitos.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

O estado de conflito se acirra, porque sempre esteve por aí, mascarado por um semblante de tudo estar certo e nos devidos lugares. Só que não! Agora é um momento importante de passar tudo em pratos limpos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Este é um daqueles momentos em que sua alma se encontra diante do dilema de fazer o certo, ou de distorcer um pouco os fatos para puxar a sardinha para seu lado. Não é fácil resolver esse dilema, mas necessário o enfrentar.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Há esforços que compensam e brindam com regozijo, mas há esforços que só provocam exaustão. Neste momento, se apresentam os dois tipos de esforços a você, e seria melhor agir com máxima sabedoria diante desse cenário.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Entrar num redemoinho de emoções é fácil, difícil é encontrar uma saída honrosa para esse engodo. Porém, tudo pode ser relativamente fácil de solucionar, se você se dispõe a desconsiderar as atitudes irreflexivas das pessoas.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Distorcer os fatos é uma tentação, à qual muito poucas pessoas resistem, porque, no fundo, todos querem ter a vantagem de a razão estar do seu lado, todos querem ter a última palavra, e fazem o diabo por isso.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

São tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, que a alma fica com a sensação de não ter tempo para passar um momento de divertimento saudável e sincero. Não é bem assim, dá tempo de solucionar perrengues e se divertir.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Há formas e formas de se obter o que a alma deseja. Há formas diretas e sinceras, que abrem o jogo com clareza, e há outras formas, distorcidas e cheias de vieses, que, no final, sempre complicam o cenário.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Nem tudo anda do jeito que você gostaria, mas é preciso ter um tanto de paciência e muita presença de espírito, para não cair na tentação de se desviar do caminho, apenas porque tudo anda muito devagar. Melhor não.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Evite distorcer os fatos para puxar a sardinha para seu lado, porque, apesar de isso lhe iludir com certa vantagem, a médio e longo prazo você constatará que acontece o contrário. Mantenha o foco e a correção.