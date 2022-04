Humaitá perde a segunda seguida na Série D

O Humaitá segue sem vencer na disputa do Campeonato Brasileiro da Série D. No sábado (23), no estádio Aluízio Ferreira, na cidade de Porto Velho (RO), diante de quase mil pagantes, o Tourão do Humaitá perdeu, de virada, para o time de codinome da capital rondoniense por 3 a 2, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo 1. Fagner, Ariel e Johnatan Alyson marcaram para os portovelhenses, enquanto Daniego fez os dois para a equipe de Rondônia.

Como fica

Com a vitória sobre o Tourão do Porto Acre, o Porto Velho chega a seis pontos na competição e lidera o grupo ao lado do Amazonas-AM. Por outro lado, o Humaitá segue sem pontuar no torneio e divide a última posição da chave com o Náutico-RR.

Próximos jogos

O Tourão do Humaitá retorna a campo no próximo domingo (1º) para o choque local diante do Rio Branco, às 16h, no estádio Florestão. No mesmo dia, às 16h (de Brasília), no estádio da Colina, em Manaus-AM, o Porto Velho entra em campo para enfrentar o São Raimundo-AM.