IFAC divulga novo Processo Seletivo para professor substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre – Ifac divulga realização de Processo Seletivo, que tem como objetivo a contratação de cinco Professores Substitutos do Magistério Superior, além de formação de cadastro reserva para atuarem no campus Rio Branco.

Há chances aos profissionais das áreas de Administração (1); Informática Geral (1); Informática em Redes (1) e Matemática (2).

Quando contratado, o profissional deverá exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal que alterna entre R$ 3.356,85 a R$ 5.831,21, mais benefícios.

Para participar, é necessário que o candidato possua graduação na área desejada, bem como aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado.

Procedimentos para participação

Os interessados em participar devem se inscrever presencialmente, no período de 28 de abril até o dia 6 de maio de 2022, comparecendo à Cogep do Campus Rio Branco, que fica na avenida Brasil, 920, Xavier Maia.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante prova de títulos. O resultado final será publicado no Diário Oficial da União, na data provável de 31 de maio de 2022.

O presente Processo Seletivo terá a validade de um ano, contado a partir da data de homologação.

Informações complementares podem ser obtidas através do edital completo que consta em nosso site.

