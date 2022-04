Ifac publica novos editais para contratação de professor substituto

O Instituto Federal do Acre (Ifac) publicou novos editais para a contratação de professores substitutos por tempo determinado. As vagas são para o Campus Cruzeiro do Sul nas áreas de Biblioteconomia, Matemática, Meio Ambiente e Física e para o Campus Sena Madureira, nas áreas de Informática e Geografia. As inscrições são gratuitas.

Os contratados deverão desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas de sua formação, nos diversos níveis e modalidades de ensino do Ifac e ainda atividades de assessoramento, assistência, participação em comissões, projetos e outras atividades previstas na legislação vigente.

Os processos seletivos simplificados terão validade de 12 meses, sendo contados a partir da data de assinatura do primeiro contrato efetivado, podendo ser prorrogado por igual período, no interesse da Administração.

Ambos os processos seletivos são de caráter classificatório e serão desenvolvidos em fase única de prova de títulos.

O Campus Cruzeiro do Sul vai selecionar candidatos para as vagas de professor substituto na área de Biblioteconomia com carga horária de 20 horas semanais e nas áreas de Matemática, Meio Ambiente e Física, com carga horária de 40 horas. A remuneração de acordo com a titulação e com a carga horária é de R$ 2.236,32 a R$ 5.831,21, mais benefícios como auxílio alimentação e transporte.

O professor contratado terá exercício no Campus Cruzeiro do Sul, ministrando aulas nos períodos diurno e/ou noturno, de acordo com o interesse da Administração podendo, ainda, participar de atividades letivas em finais de semanas, pontos facultativos e feriados, respeitando a carga horária semanal.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente pela internet com o preenchimento e envio de formulário eletrônico no link https://forms.gle/ Jq9RN7WcGEAkEduz9 junto da documentação citada no edital no período de 19 a 24 de abril.

A relação dos candidatos inscritos será publicada na página do edital no site do Ifac, em 26 de abril.

É possível entrar em contato com a Central de Atendimento pelo endereço eletrônico [email protected] br.

Clique aqui para acessar o edital para professor de Biblioteconomia, Matemática, Meio Ambiente e Física – Campus Cruzeiro do Sul

Acesse a página do edital

O Campus Sena Madureira vai selecionar candidatos para vagas de professor substituto nas áreas de Informática e Geografia. Para a área de Informática, o contratado deverá cumprir a carga horária de 40 horas semanais. A remuneração de acordo com a titulação é de R$ 3.130,85 a R$ 5.831,21. Já para a área de Geografia, o contratado deverá cumprir a carga horária de 20 horas semanais e a remuneração é de R$ 2.236,32 a R$ 3.522,21. O valor será acrescido de benefícios como auxílio alimentação e transporte.

O professor contratado terá exercício no Campus Sena Madureira, ministrando aulas nos períodos diurno e/ou noturno, de acordo com o interesse da Administração podendo, ainda, participar de atividades letivas em finais de semanas, pontos facultativos e feriados, respeitando a carga horária semanal.

A inscrição deverá ser realizada exclusivamente por e-mail, com o envio de toda a documentação citada no edital para o endereço eletrônico [email protected] br no período de 21 a 26 de abril.

A relação dos candidatos inscritos será publicada na página do edital no site do Ifac até 29 de abril.

É possível entrar em contato com a Central de Atendimento do processo seletivo indo até o Ifac Campus Sena Madureira, das 07 às 11h e das 13 às 17h, ou pelo endereço eletrônico [email protected].

Clique aqui para acessar o edital para professor de informática e geografia – Campus Sena Madureira

Acesse a página do edital