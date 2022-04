Igreja Católica inicia programação para celebrar São Peregrino, protetor contra o câncer

Fiéis católicos iniciam, nesta segunda-feira, 25, as celebrações em honra a São Peregrino, conhecido como protetor contra o câncer e padroeiro da Diocese de Rio Branco.

A partir desta segunda, 25, até o dia 3 de maio, serão realizadas Missas, momentos de oração e confraternização, com vendas de comidas e bingos, no Santuário dedicado a São Peregrino, localizado na estrada da Floresta.

“Nosso novenário acontecerá até o dia 3 de maio, sempre com missas as 19 horas. Será um momento de agradecimento a Deus por tantas graças recebidas, mas também oportunidade de pedirmos bençãos para as famílias. Faremos todos os dias um momento de confraternização, como forma de oferecer diversão para os fiéis”, explica Frei Renã Barros.

No dia 4 de maio, dia de São Peregrino, os fiéis se reúnem a partir das 17h30 para a Procissão e, em seguida, as 19h será celebrada a Santa Missa.

“Nossa Paróquia recebe sempre um grande número de fiéis. Nossa expectativa para esse ano é que a festa reúna centenas de devotos de São Peregrino. Temos muitos testemunhos de graças recebidas, como a cura do câncer e outras. Será um momento muito especial de fé e devoção”, explica Frei Renã.

Como parte da programação, também será realizado, em 1º de maio, um dia de confraternização e lazer para as famílias, no Parque das Acácias, com comidas típicas e a realização de um bingo eletrônico com os seguintes prêmios: 100 litros de gasolina, 4 carneiros, 1 novilha, prêmios de R$ 3 mil e de R$ 5 mil, com cartelas ao custo de R$ 10 reais, que já estão sendo vendidas na sede da Paróquia.