Influenciadora acreana revela ao ContilNet estratégia para ganhar dinheiro com posts em viagens; veja valores

Conhecida pela originalidade, a influencer acreana Pamela Kelly esteve recentemente trabalhando em Gramado, no Rio Grande do Sul. O site ContilNet conversou com a influencer, que contou detalhes exclusivos da viagem.

“Eu já tinha vindo ano passado, quando nevou aqui em Gramado, e fui convidada novamente por alguns parceiros para voltar na cidade novamente para fazer algumas divulgações. O convite acontece pela ‘Roteiro de Influencer’: ela procura os digitais, cada um de uma cidade diferente. Com esse contexto, ela nos traz para divulgar o turismo da cidade para o mundo todo. Essa é a segunda vez que viagem via Roteiro de Influencer e a Viajando.br” contou a acreana.

Kelly explicou como funciona a estratégia para faturar na viagem. “A gente recebe o convite, e fica ao nosso critério querer trazer trabalhos, nós não somos remuneradas para estar aqui. Mas usamos a seguinte estratégia de marketing: a gente vem pra cá e traz algumas lojas que querem ter a marca divulgada por nós. A gente começa a anunciar bem antes. Em julho, vou fazer uma nova trip, também aqui para Gramado; então eu, junto algumas lojas, independente se é do Acre ou fora do estado, trago a loja e faço e cobro delas.

Essa estratégia nos dá muita credibilidade e visibilidade, pelo fato de também termos um fotógrafo que torna nosso material profissional e fica fácil de a gente se vender. A gente traz as marcas, e aqui temos hospedagem, alimentação, transfer, acessos a pontos turísticos e vários locais sem pagar nada. E com tudo incluso, usamos os cenários, fazemos as fotos e mandamos para as empresas”, comentou.

A acreana revelou que consegue levantar cerca de R$ 5 mil reais com publicações no Instagram: “É muito relativo, depende do tanto de parceiros que você traz, mais dá pra faturar até R$10 mil reais. Particularmente, faturo em torno de R$ 5 mil, porque não trago tantas lojas e como eu vivo basicamente de lives, eu ganho meu dinheiro metade em divulgação, metade em lives porque tem um alcance bem maior”, explicou.

Pamela Kelly comentou ainda sobre o prazer de levar o nome do Acre e seus parceiros. Siga Pamela Kelly no Instagram: @pamelakellyoficial.