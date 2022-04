Inspirada nos anos 20, Maria Ivonete Lira festeja 60 anos; veja mais na coluna da Beth Passos

Carol e Júnior Negreiros escolheram a Páscoa como tema para comemorar o primeiro aniversário da princesa Alice. Como era de se esperar ela encantou a todos.

Chiquérrimo foi o aniversário temático de Maria Ivonete Lira que recebeu o ciclo 6.0 inspirada nos anos 20. As amigas dos tempos de colégio não se fizeram de rogadas e entraram no clima na gostosa noite do dia 13.

A educadora Fátima Amoedo curtiu o feriado santo em Bento Gonçalves curtindo as melhores vinícolas da região Sul do Brasil. Entre os vinhos brancos, tintos, ela se encantou com a produção e o sabor da espumante Nature Rosé elaborada com 33% de Chardonnay, 33% de Pinot Noir e 34% de Malbec.

Ela aprendeu tudo na vinícola, me deu dicas e ainda me presenteou.

Nem preciso dizer o quanto amei!

A dedicada agente de Saúde Edna Silva fez aniversário dia 13 e escolheu o aconchego familiar para celebrar a data. Muitas bênçãos, saúde e vitórias querida!

A modelo brasileira Lais Ribeiro de 31 anos, é o anjo da Victoria Secrets. Ela está exibindo a última linha para a empresa de lingerie LA For Love & Lemons. Ela se casará em agosto com o ex-jogador de basquete americano Joakim Noah, 37. Lais disse que a Mãe Natureza será sua inspiração para seu vestido de noiva: “Vou usar algo que se conecte com onde vamos nos casar, cercado pela natureza.”

Especula-se que até a folha que Eva teria usado será dispensada!

Jeceleia Amorim girou o calendário em Natal. A comemoração continua no Rio de Janeiro onde assistirá o desfile das Escolas de Samba fora de época.

A rainha Letícia, da Espanha, homenageou os ucranianos vestindo blusa “vyshyvanka” tradicional, durante um projeto social da Fundação Mutua Madrileña, em Madrid. O traje considerado político remonta à Idade Média, e de acordo com o folclore atrai virtudes e proteção. Além das cores patrióticas, leva ainda o emblema do ressurgimento do interesse após a revolução ucraniana de 2014, que se multiplica nas ruas do país.

A biomédica Jhiely Valentim goiana de nascimento e acreana de coração coloca literalmente em prática a máxima do “menos é mais” em suas clientes na hora da aplicação de botox, harmonização facial, preenchimento labial, preenchimento de sulcos, bigode chinês, skinbooster, Full Face, jato de colágeno, hidratação profunda e outros procedimentos.

Se caiu a culpa é do Brasil?

As Forças Armadas compraram 35 mil comprimidos de Viagra, remédio para disfunção erétil. Está lá no Portal Transparência. Compraram Viagra na cara dura. Ou mole, sei lá. Quando essa informação caiu na boca do povo, óbvio, os responsáveis foram procurados. A desculpa de peidorreiro que Exército, Aeronáutica e especialmente Marinha (mais de 28 mil comprimidos eram para eles) deram foi: “essa sildenafila (nome técnico) é para tratar hipertensão pulmonar arterial (HPA)”. Hum… sei.

Em entrevista ao G1, a musa Margareth Dalcomo explicou um pouco sobre essa doença, a HPA: – é raríssima (na proporção 25 casos em 1 milhão de pessoas) – acomete mais mulheres do que homens (na proporção de 1 homem para cada 5 mulheres) – provoca falta de ar, fadiga, inchaço abdominal, e o melhor tratamento é o transplante de pulmão – PRESTENÇÃOAQUI: em geral a HPA atinge pessoas jovens, ou seja, é improvável que alguém com hipertensão arterial pulmonar passe em um teste físico de um concurso para Exército, Marinha ou Aeronáutica.

A dosagem recomendada para as poucas pessoas que enfrentam essa doença rara é de sildenafila 20g. Mas as Forças Armadas, nem tão armadas assim, compraram comprimidos de 25g e 50g, que é para tratar paumolecência mesmo. A reportagem perguntou então para os nossos generais e almirantes: afinal de contas quantos militares, da reserva ou da ativa, tem HPA? Não quiseram responder. Ou seja, até o momento o que se sabe é que as Forças Armadas brasileiras (especialmente a Marinha) estavam realmente comprando remédio para pau murcho as nossas custas. Até essa regalia eles tiveram o desplante de fazer.

Agora imagina, comprar 35 mil comprimidos de Viagra!!! O Brasil virou uma coisa tão tosca, né, uma piada de duplo sentido prontinha. Quando falamos que eles estão f*dend$ com os recursos públicos é isso mesmo. Estão. E os políticos eleitos para representar os interesses dos eleitores brasileiros não veem nada demais nisso. A gente ri um pouquinho, mas logo dá vontade é de chorar.

Beth Passos

Jornalista

On Line

*Deixem sua risada aqui! Daniel Silveira querendo impedir 9 dos 11 ministros do STF de julgá-lo. Os advogados do parlamentar pediram que somente os dois ministros indicados por Jair Bolsonaro votem no caso em que o cliente é réu.

Berro!

*Quem será o próximo presidente do Brasil? Não estou perguntando em quem vão votar, mas quem vai ganhar?

Quem comecem as tretas!

*Só fico imaginando se fosse revelado que Universidades Públicas fizessem milionárias compras de picanhas, uísques, viagras e próteses penianas.

Melhor nem imaginar, porque haveria noção ou não. Sei de mais nada nesse país!

*Pela quantidade de cerveja que vi na véspera do feriado santo nos carrinhos dos supermercados de Rio Branco, acho que a turma estava mesmo muito disposta a comemorar a morte e paixão de Cristo.

*Ligo num telejornal nacional da Rede Globo e a notícia de um fato ocorrido ontem de manhã. Nem é de repercussão. A notícia é a mesma com o mesmo texto e entrevista. O que fizeram do jornalismo?

*A coisa mais assustadora sobre quem posta fake News, esdrúxula, é que essa mesma pessoa tem um monte de “amigos” que acredita na fábula!

*Me tornei o que eu mais temia. A peçoa (com cedilha mesmo) que acha que ainda não é o momento. Entendedores, entenderão!

*Como é conseguir guardar dinheiro trabalhando honestamente? Alguém me explica?

Pois uma conhecida minha conseguiu. Guardou! E vai para o Rock In Rio. Todos os shows bancados por elazinha. Muito orgulho dela e um pouquinho de inveja!

*Me esforçando cada dia mais para toda situação alheia, antes de rir, julgar ou ignorar, eu fazer as seguintes reflexões:

– Pode estar doendo na pessoa.

– E se fosse comigo?

– Pode ser um gatilho!

Enquete

Quem é você no Último Baile da Ilha Fiscal, a grande festa do fim do mundo?

a) “Eu só vim pela treta, vou causar do início ao final, dure quantos dias durar.”

b) “Eu vim para fazer uma performance de protesto, em desagravo a essa corte imperial.”

c) “Eu vim para tentar experimentar caviar, pois nunca vi, nem comi, só ouço falar.”

d) “Eu sou um paparazzo instagrammer, vim para comentar as fofocas de nobres e famosos.”

e) “Eu vim para fazer o papagaio de pirata, vai que alguém com centenas de k me fotografa.”

f) “Eu vim a trabalho, isso não é um summer smoking, é meu uniforme de garçom. Servido?”

g) “Eu sou antropólogo e vim apenas praticar um pouco de etnografia.”

h) “Eu sou historiador, vim para testemunhar e registrar o momento histórico.”

i) “Eu sou D. Pedro II, minha filha, eu só vim porque o protocolo exige.”

Desconheço a autoria