Está no Diário Oficial do Acre a nomeação do novo presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/Acre).

Glauber Feitoza, que já era direto operacional na Iapen, agora passa a responder pela pasta.

Feitosa assume o lugar deixado por Arlenilson Cunha, que foi disponibilizado do cargo no início deste mês para concorrer nas eleições deste ano.