Internazionale x Milan: onde assistir, horário e escalações

A Internazionale vai com força máxima para a partida. No ataque, Edin Dzeko e Lautaro Martínez são a esperança de gol do time da casa.

O Milan quer mostrar força para seguir na briga pelo título do Italiano e vencer o arquirrival. Veja as informações da partida:

Ficha técnica:

Escalações (prováveis):

Internazionale: Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic; Dzeko e Lautaro Martínez. Técnico: Simone Inzaghi

Milan: Maignan; Kalulu, Gabbia, Tomori e Theo Hernandez; Bennacer, Kessie e Brahim Diaz;Junior Messias, Giroud e Rafael Leão. Stefano Pioli

Data: terça-feira (19/4)

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: San Siro, em Milão, Itália

Transmissão: ESPN e Star+