Irmãos morrem após caírem em poço com 30 metros e bombeiro que os salvava é levado para UTI

De acordo com o delegado Gabriel Salles, um dos irmãos tentou consertar a bomba d’água que fica em uma plataforma pouco acima do nível da água. Usando uma corda, Lucas tentou retirar uma peça que caiu no local, em uma plataforma, localizada a 30 metros de profundidade.

Segundo o delegado, as vítimas teriam ficado inconscientes após inalar gases exalados da queima de óleo diesel, que é utilizado como combustível para fazer funcionar a bomba d’água. O motor estava no fundo do poço, o que contribui para a concentração de gases no local fechado.