Irmãos Weintraub revelam saborosos segredos sobre Bolsonaro

A primeira vez foi quando Abraham correu o risco de ser preso por ter chamado os ministros do Supremo Tribunal Federal de vagabundos e aconselhado Bolsonaro a mandar prendê-los.

“Se você for preso, meu governo acaba”, disse Bolsonaro a Abraham para justificar sua demissão. Premiou-o, em seguida, com o cargo de diretor do Banco Mundial em Washington.

As demais vezes em que Bolsonaro falou sobre prisão foi com Arthur, então secretário de segurança da Organização dos Estados Americanos, que tem sede em Washington.