Jairo Cassiano é anunciado por Gladson como reforço na articulação política do Governo

O governador do Acre, Gladson Cameli (PP), está reforçando seu time na pasta de articulação política do Governo e nesta semana anunciou oficialmente mais um de seus integrantes. Trata-se do ex-prefeito de Sena Madureira, Jairo Cassiano, cuja nomeação foi publicada na edição desta quarta-feira (27), no Diário oficial do Estado do Acre.

Com vasta experiência na vida pública, ele já foi vereador, presidente da Câmara Municipal, vice-prefeito e prefeito interino de Sena Madureira. Presidiu nos últimos anos o partido Democratas e atualmente é secretário-geral do União Brasil (UB).

Jairo Cassiano é, ainda, aliado de primeira hora do deputado federal Alan Rick (UB) e conhecido por ter a facilidade de dialogar com os diversos segmentos da sociedade.

Na gestão de Gladson Cameli, já exerceu cargos: Foi Diretor do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena, e Diretor de Departamento do antigo Depasa.