Jarude denuncia passagens aéreas de R$ 6 mil e recebe ligação de secretário Nacional do Consumidor: “Vão investigar”

Na última quinta-feira (7), o vereador Emerson Jarude (MDB) denunciou os preços das passagens de avião entre Rio Branco e Brasília, na tribuna da Câmara Municipal, o emedebista afirmou que as passagens estariam sendo vendidas por mais de R$ 6 mil.

Após tomar conhecimento da denuncia do parlamentar por meio de uma reportagem do ContilNet, o secretário Nacional do Consumidor, Rodrigo Roca, ligou para Jarude e, de acordo com o vereador, Roca se colocou à disposição para abrir um processo de investigação a fim de apurar a possível prática de preços abusivos por parte das companhias aéreas.

O vereador se comprometeu a enviar um estudo detalhado a respeito dos valores que vem sendo praticados no estado.

Além do preço pago pelos acreanos, Jarude também falou sobre os longos voos, sempre com escalas e os horários de saída dos voos.

“Os acreanos estão pagando R$ 6 mil por voos muito longos, de péssima logística e que saem quase sempre de madrugada daqui. Não é justo pagar umas das passagens mais caras do Brasil e ter que aceitar o pior de tudo”, disse.