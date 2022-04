Jesus Sérgio participa da abertura da Feira do Peixe em Tarauacá

Acompanhando as sessões da Câmara dos Deputados de forma remota, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) aproveitou esta semana para participar da abertura da 6º Edição da Feira do Peixe e da Agricultura Familiar, em Tarauacá, e que contou ainda com o anúncio da prefeita Maria Lucinéia sobre a reforma do Mercado Municipal Domingos Rêgo Leite.

A Feira, que antecede a Sexta-feira da Semana Santa, é uma realização da Prefeitura do município, por meio da Secretaria de Agricultura em parceria com o Governo do Acre, Sebrae, Senar e Funtac.

O horário de comercialização dos pescados em Tarauacá é das 6h às 19h, até a próxima quinta-feira (14), com várias opções de peixes, produtos hortaliças, legumes, frutas, pão, tapioca e diversos produtos da agricultura familiar.

Segundo o secretário de Agricultura, Narcélio Bayma, tanto produtores rurais quanto os técnicos estão otimistas com as vendas, devido à forte tradição regional do consumo de peixe na Semana Santa. “A expectativa é muito boa por parte dos piscicultores e dos nossos produtores, pois ambos setores vêm trabalhando arduamente. Ano que vem, iremos vender os peixes que estão sendo criados em tanques”, afirmou o secretário.

E para o deputado Jesus Sérgio, a Feira do Peixe já virou tradição em Tarauacá durante a Semana Santa e colabora com o desenvolvimento da agricultura familiar da região. “Essa Feira ajuda os nossos produtores rurais e também a população que já sabe onde encontrar produtos de qualidade na Semana Santa”, destacou o parlamentar.

