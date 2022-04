Jornalista deixa o ‘Jornal Hoje’ e Globo corre em busca de substituto

Se tem uma notícia que ainda continua dando o que falar, tanto dentro quanto fora da Rede Globo, é a dança das cadeiras promovida e anunciada recentemente. Embora a notícia tenha revelado uma grande mudança no time de apresentadores, nem tudo ficou totalmente definido e novas alterações ainda devem ser anunciadas pela emissora dos Marinho em breve.

Em meio ao verdadeiro troca-troca, a Globo acabou se deparando com um problema que, pelo menos até então não estava nos planos, mas já começa a ser debatido com certa prioridade nos bastidores. Mesmo sem ter nada a ver com isso, o “Jornal Hoje” foi afetado pelas mudanças e acabou perdendo uma jornalista de peso. Sendo assim, a emissora carioca entrou em uma corrida contra o tempo para conseguir um substituto.

Uma das protagonistas dessa dança das cadeiras é Andréia Sadi, que foi promovida a apresentadora do “Estúdio I”. A jornalista irá ocupar o posto que será deixado pela colega Maria Beltrão, que por sua vez, comandará o “É de Casa” ao lado de Thiago Oliveira, Rita Batista e Talitha Morete. Por conta disso, Sadi não conseguirá conciliar a agenda e deixará o bloco de comentários políticos do “Jornal hoje”.

Com a atração do telejornal comandado por César Tralli sem um apresentador, a direção da Rede Globo já está se mexendo para conseguir definir qual será o profissional que irá substituir Andréia quando ela passar a se dedicar integralmente ao seu programa na GloboNews, que deverá passar uma mudança importante em seu formato, dando a personalidade de sua nova apresentadora.

Segundo informações divulgadas pelo portal Notícias da TV, a direção do canal de notícias pertencente a Grupo Globo, encontrou um “buraco” em sua programação com a promoção da esposa de André Rizek, que além de deixar o bloco político no “Jornal Hoje”, precisará abandonar comando do “Em Foco”, programa que apresenta há aproximadamente três anos. Sem muitas expectativas, a história da atração pode acabar ganhando um ponto final.

Assim que a novidade foi anunciada pela Globo, Andréia Sadi disse: “Amigos, ainda não consegui responder (e acho que jamais vou zerar) todas as lindas mensagens que recebi. Eu sou só gratidão a GloboNews com tanto amor, carinho e euforia… É Muito incrível ver a repercussão de uma notícia dessas, com todas essas mulheres fortes. E esse presente do Estúdio I, uma surpresa, desafio e uma honra. Te amo, Maria Beltrão! Você vai brilhar em tudo que fizer, você sabe o que eu penso, afinal, já falamos mil vezes sobre tudo. Amiga, leal, generosa. Voa!”.

A jornalista concluiu falando da importância do programa em sua vida: “E a sorte e tranquilidade que é saber que o Estudio I tem a melhor a equipe, só camisa 10, craque mesmo e, de brinde, ainda toda de amigos… o Estudio I, essa potência, faz literalmente parte de todos os grandes marcos da minha vida: foi onde eu estreei na GloboNews, em 2015, onde anunciei a gravidez e, tb, comunicaram a chegada dos gêmeos”.