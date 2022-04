Jornalista Gabriel Luiz entrega bilhete à equipe médica; veja o que ele escreveu

Após ser encaminhado à unidade de terapia intensiva (UTI) do Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF), depois de passar por cirurgias durante a madrugada e a manhã desta sexta-feira (15/4), o repórter da TV Globo Brasília Gabriel Luiz e Silva de Araújo, 28 anos, conseguiu escrever um bilhete e entregar à equipe médica da unidade de saúde.

Segundo integrantes da equipe que acompanham o quadro clínico do repórter, logo depois da visita do pai, Gabriel escreveu um bilhete com desenhos de corações e os dizeres “Te amo”, e entregou a uma médica.

Ele foi transferido para a UTI do Hospital Brasília, no Lago Sul, por volta das 14h40 desta sexta. O jornalista seguirá internado na unidade de saúde até a completa recuperação.

O jornalista foi esfaqueado por dois criminosos na noite dessa quinta-feira (14/4) no Sudoeste. A polícia apura se as câmeras do prédio filmaram o descarte da carteira e do celular do jornalista. Pouco antes de cometer o crime a dupla foi vista em uma pizzaria próxima ao Pão de Açúcar. O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

Após ser esfaqueado, ele pediu socorro ao porteiro do prédio onde mora, na CCSW 4 do Sudoeste. A testemunha relatou que o jornalista estava consciente depois dos ataques, mas bastante ensanguentado.

Veja imagens de câmeras de segurança:

O crime ocorreu por volta das 23h20. Gabriel Luiz voltava para casa quando foi seguido por dois suspeitos. Eles o cercaram e desferiram cerca de 10 golpes. Testemunhas relatam que um indivíduo segurou a vítima para o outro esfaquear. A agressão só parou porque um vizinho viu a cena e gritou.