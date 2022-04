José Mauro Coelho é eleito presidente da Petrobras

José Mauro vai substituir o general Joaquim Silva e Luna, demitido do cargo. O motivo da mudança são as queixas do presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre as altas nos preços dos combustíveis.

Na última quarta-feira (6/4), Ferreira Coelho foi indicado pelo governo para ser o novo presidente da empresa, após o economista Adriano Pires ter desistido de assumir a presidência da Petrobras em meio à polêmica sobre um eventual conflito de interesse. Pires comanda uma consultoria voltada para empresas do setor.

Atualmente, José Mauro Ferreira Coelho é presidente do Conselho de Administração da Pré-Sal Petróleo (PPSA), empresa responsável por negociar contratos da União na área de pré-sal.

O indicado do governo possui mais de 25 anos de experiência profissional, atuando nos setores de petróleo, gás natural e biocombustíveis. Ele foi secretário de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia de abril de 2020 a outubro de 2021.

Ferreira Coelho é formado em Química Industrial, com mestrado em Engenharia dos Materiais pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), e possui doutorado em Planejamento Energético pelo Programa de Planejamento Energético (PPE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).