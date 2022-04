Jovem é esfaqueado em assalto, descobre endereço de suspeito e mãe obriga o filho a devolver celular

Uma dupla de amigos viveu momentos de tensão e adrenalina na noite de quarta-feira (27), em Campo Grande. De acordo com a polícia, eles estavam saindo do trabalho quando foram abordados por um trio de homens e tiveram os celulares e cartões bancários roubados. O rapaz, 23 anos, entrou em luta corporal com um dos suspeitos e foi atingido na barriga.