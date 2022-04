Jovem é internado na UTI após desenvolver condição pulmonar rara ao se masturbar

Um jovem, de 20 anos, que não teve a identidade revelada, desenvolveu pneumomediastino, uma condição pulmonar rara, depois de se masturbar. Por conta disso, ele foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Kantonsspital Winterthur, na Suíça. As informações são do O Tempo.

Apesar de haver indícios de que essa condição rara ocorra após o ato sexual ou uso de drogas, essa foi a primeira vez que o caso esteve relacionado à masturbação.

A revista Radiology Case Reports informou que o jovem apresentou inchaço no rosto, dores no peito e dificuldade para respirar. Ele relatou para a equipe médica que havia se masturbado antes dos sintomas aparecerem.

O pneumomediastino foi identificado quando os médicos realizaram uma tomografia computadorizada. Durante a radiografia torácica constatou-se que o rapaz também tinha enfisema subcutâneo.

Ele ficou três dias internado na UTI e o tratamento foi feito com antibióticos por via intravenosa. O jovem foi transferido para a enfermaria no quarto dia e, depois, recebeu alta.