Jovem torcedor do Everton recusa convite de Cristiano Ronaldo para conhecer Old Trafford

Porém, a mãe do menino, Sarah Kelly, afirmou que Jake não quer conhecer CR7 após a suposta agressão. Ela também criticou a postura do clube e do jogador português.

– Só porque ele é o Cristiano Ronaldo? Por que faríamos isso? Agiu como se devêssemos um favor a ele, mas sinto muito, não devemos. Recusamos gentilmente a oferta de ir para o United porque Jake não quer ir para lá e não quer ver Ronaldo – disse a mãe, em entrevista à Sky Sports.