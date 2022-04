Juiz revela seis jogadores mais difíceis de controlar; veja quem são

Marcelo foi árbitro Fifa de 2008 a 2014 e ainda faz parte do quadro de árbitros da CBF. E elegeu seis atletas que mais deram e ainda dão trabalho em jogos que comandou. São eles: Renato Abreu, Felipe “Maestro”, Juninho Pernambucano, Loco Abreu, Edmundo e Fred, o único ainda em atividade.

Falando ao Charla Podcast, o juiz ainda citou características dos “rebeldes”. “O Loco Abreu foi muito difícil, Renato Abreu, do Flamengo. Juninho Pernambucano, no final de carreira, a torcida não sabe disso. Foi muito difícil, muito difícil. Era aquela resenha ao pé do ouvido. Felipe, do Vasco, era difícil”, disse.

“O Edmundo, no início, foi um jogador muito difícil, mas depois não, ajudou a arbitragem. E outros e outros. Fred começou muito difícil, mas é um jogador muito inteligente”, revelou. Marcelo de Lima Henrique ainda citou Gabigol, centroavante do Flamengo. “Se você reparar, por incrível que pareça, eu vi um pouco do jogo ontem e eu liguei na hora que ele estava tomando cartão amarelo, e logo em seguida ele fez uma falta. Você viu como o semblante dele mudou? Tem jogador que precisa tomar o cartão amarelo para jogar bola”, finaliza o árbitro.