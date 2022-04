“Liberdade, Liberdade”: Musical apresentado pela 1ª vez durante ditadura militar estreia neste sábado no AC

O musical “Liberdade, Liberdade”, de Millôr Fernandes e Flávio Rangel estreia neste sábado (30), na Usina de Artes João Donato, às 19h30, pelo Grupo Teatro Candeeiro, com direção de Jaqueline Chagas. O espetáculo é um dos poucos já feitos em Rio Branco, desde 2016 com “O Mambembe”, na Universidade Federal do Acre.

Para Jaqueline, a noite de estreia será um dia único para o teatro acreano. “Estou com as melhores expectativas, estou muito empolgada de que teremos um público diversificado e que o teatro ficará cheio. Acredito que hoje mais do que nunca a Usina de Artes será palco de um momento único”, conta.

“Acreditamos que está na hora de trazer esse teatro musical de volta à cena acreana. Liberdade é uma peça que desde sua primeira apresentação após a ditadura militar foi vista como um marco de liberdade, após tanta censura. Trazer ela ao cenário cultural acreano de maneira inovadora e nunca vista, é a forma de registrar nosso desejo por liberdade a todos e a cada um”, diz Jaqueline.

Os ingressos custam R$20,00 inteira e R$10,00 meia entrada e para adquirir seu ingresso, entrar em contato em (68) 99229-8226. É importante destacar que uma parte do valor arrecadado nos ingressos vai para auxiliar Isabela Macowski e seus resgatados com ração, remédios e melhorias para o espaço.

Sinopse

O que é ser livre? A liberdade não é algo que nós vamos ditar o que é, mas vamos te ajudar navegando pela história do mundo a dizer o que ela não é. Ao final de cada espetáculo, renasceremos para a liberdade, você está pronto?

Liberdade, liberdade conta com 9 atores em cena, 4 cantores e uma banda de 3 pessoas, mais as 5 pessoas que estão na organização.

Serviço:

O que: Musical Liberdade, Liberdade

Quando: 30 de abril (estreia); 01, 07, 08, 14 e 15 de maio

Horário: 19h30

Local: Usina de Arte João Donato