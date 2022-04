Líder Huni-Kuin diz que aldeias estão sendo ‘utilizadas como corredores para o tráfico’

Durante audiência pública realizada nesta quarta-feira (13), na Assembleia Legislativa do Acre, para debater demandas indígenas, o líder indígena Ninawa Huni-Kuin trouxe uma preocupação entre as povos, segundo ele as aldeias estão vulneráveis diante de crimes: Narcotraficantes utilizam essas áreas como corredores para o tráfico.

“Uma outra questão que eu gostaria de deixar registrado é a ausência da política de estado para a segurança das comunidades indígenas. Vivemos uma vulnerabilidade muito exposta do crime organizado no nosso estado. E isso tem deixado as nossas comunidades muito vulneráveis”, disse.