Luísa Sonza diz que está “na seca” e pede ajuda com “macho que tô querendo pegar”

“Me sonho ser a piranha que vocês acham que sou porque se vocês soubessem A SECA que eu vivo vocês iam cair duro, vocês não tão preparados pra essa conversa ainda”, avisou Luísa. “Instas de fofocas, por favor, divulguem a seca da loirinha pra ver se causa algum efeito nesse macho que tô querendo pegar, ver se ele toma alguma atitude e, não, não gosto de tomar atitude, gosto que as pessoas venham até mim”, assumiu a cantora, que teve relacionamentos públicos com Whindersson Nunes, seu ex-marido, e Vitão.

“Eu amo que meu orgulho vai a ponto de preferir pedir pra Insta de fofoca divulgar do que mandar um ‘oi’ no WhatsApp HAHAHA. Pensando agora em todos os que vão aparecer mandando mensagem achando que são eles e não são, ai, meu Deus, se eu der vácuo, você já sabe, amigo, não é você, mas te adoro como pessoa”, alertou Luísa, acrescentando: “Eu sou uma farsa, sou piranha de internet, o famoso fogo de palha, é um oi meio fofo que a pessoa dá já imagino três filhos um golden retriever e uma casa no Alphaville. Sou uma vergonha para todos vocês, DESCULPA.”