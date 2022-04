Luísa Sonza no Acre? Perfil anuncia show da cantora em Rio Branco e internautas comemorarm

A cantora e compositora Luísa Sonza, que tem sido um fenômeno de sucesso no Brasil inteiro pode se apresentar em Rio Branco em breve, segundo anunciado na noite desta quarta-feira (27) pelo perfil no Instagram Enjoy Club, que divulga eventos no estado.

Pelo Instagram, o perfil fez o anuncio que, mesmo sem muitos detalhes, surpreendeu e agradou os seguidores.

Recentemente a cantora se apresentou aqui do lado, em Porto Velho. Na agenda oficial de Sonza, não há datas de shows no Acre.