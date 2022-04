Luísa Sonza tem show confirmado em julho no Acre; veja mais detalhes da apresentação

Siga meu perfil @douglasricher

Luísa Sonza chega ao Acre em julho para show nos Jogos Uni (O maior evento Universitário do Acre). A atração foi confirmada pelas redes sociais do evento e divulgada na noite desta quarta (27).

No post do Instagram, a organização usou a legenda: “A espera acabou, os Jogos Uni ouviu vocês e vamos ter @luisasonza em Rio Branco.”

A data do show ainda não foi divulgada, mas já causou euforia nos fãs acreanos, que recentemente embarcaram para assistir o show da ‘poderosa’ em Porto Velho/ RO. Os Jogos Uni acontecem em Rio Branco no Acre e com a presença de Luísa deve quebrar recorde de público.

O empresário Richard Brilhante confirmou a assinatura do contrato. “Prego batido e ponta virada!”, comentou no Twitter.

A gaúcha tem uma lista de hits na carreira que serão esperados no show de Crato. “Sentadona”, “Café da Manhã”, “Anaconda” e “Melhor Sozinha” estão na lista.

