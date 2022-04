Lutador volta ao cage dois anos e meio após AVC: “Foi um milagre estar vivo”

O lutador entrou no cage contra Mateus Mendonça, pelo Future MMA, em 2019. Após a luta desmaiou e precisou ser socorrido pelos paramédicos. Rudson lembra de tudo que aconteceu e detalha cada passo desde o início da luta até ao hospital. Ele precisou resistir a luta inteira com um lado do corpo dormente e indica que antes do confronto já dava sinais de que algo não estava bem.

– Não senti dor nenhuma, apenas dormência. Quando o Bocão veio para dar uma guilhotina no primeiro round, eu tento defender e meu lado direito não estava funcionando. Tentei mexer o braço direito e não foi, então me defendi com o esquerdo. Afastamos e quando tentava chutar ou dar um soco, meu corpo não respondia. Troquei de base e não estava entendendo o que estava acontecendo. Soltei um chute com a esquerda e foi normal. Voltei para a base de destro e nada funcionava. A luta passou e eu me defendendo e tentando me proteger do jeito que dava. Usava a grade para ter equilíbrio. Lembro que acabou a luta, fomos orar e não conseguia falar. A língua estava morta e eu cansado demais. Meu pai me levantou do chão e tentou me levar para o banheiro, porque eu estava com diarreia. Um dos indícios de que era AVC. Quando fui descer do cage quase caí de cara no chão. A perna não funcionava e meu pai me arrastou para o banheiro. Pediram ambulância e achavam que era nariz quebrado. Eu com muita fraqueza e sem resposta de nada no lado direito do corpo. Ao chegar no hospital não andava mais.

O peso-pena teve que deixar o peso-galo por motivos bem sérios. O corte de peso assustador que foi feito na véspera do AVC não faz mais parte da preparação do atleta. Agora ele não pode mais passar pelas situações extremas do corte, por ter risco de reincidência no problema. Precisando controlar tudo na alimentação, ele admite que não foge da dieta nem por um chocolate. Essa foi uma das escolhas que ele optou por tomar para conseguir retornar ao MMA.