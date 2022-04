Luto urgente: Morre protagonista de A Grande Família e famoso âncora da Globo; saiba tudo

No último mês, a Globo perdeu duas grandes estrelas. Em suma, uma foi protagonista de A Grande Família, enquanto outro era um jornalista famoso. O rapaz apresentava o jornal de uma filial da emissora carioca.

A primeira morte confirmada no dia 29 de março foi a da atriz Djenane Machado. Aos 70 anos, a família decidiu não divulgar o motivo de seu falecimento. Para quem não sabe, ela deu vida à Bebel, na versão de A Grande Família nos anos 70.

Ela estava sem fazer trabalho desde a década de 90. Em suma, ela participou apenas de uma temporada de A Grande Família. Desse modo, a atriz Maria Cristina Nunes, ficou em seu lugar nas restantes.

Ela era filha do diretor Carlos Machado, que era conhecido como Rei da Noite. De acordo com uma reportagem feita pelo Extra no ano de 2016, ela tina uma vida simples em Copacabana. No entanto, além disso, ela não deixou nenhum filho.

Além de protagonista de A Grande Família, outro contratado da Globo morreu

Todavia, a estrela de A Grande Família, da Globo, não foi a única a falecer. O jornalista Jocelito Paganelli morreu em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Além de apresentador, ele também era chefe de redação da TV Tem, afiliada da Globo.

De acordo com informações do G1, Jocelito Paganelli se sentiu mal na sua residência e profissionais do SAMU foram chamados como tentativa de reanimação, mas, não conseguiram.

O jornalista de 42 anos, nasceu em Catanduva, também interior de São Paulo. O rapaz trabalhava na TV desde o meio do ano de 2017. O contratado da filial da Globo era responsável por fazer matérias dos bastidores da vida política de São José do Rio Preto.

“A tragédia tomou conta da Globo hoje”, disparou uma internauta ao comentar sobre as mortes nas redes sociais.