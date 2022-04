Mãe da menina que foi imprensada por carro alegórico chora muito e é amparada no velório da filha

Marcela Portelinha, mãe da menina Raquel Antunes da Silva, de 11 anos, chegou amparada e chorando muito ao velório da filha na manhã deste sábado (23). Ela chegou a desmaiar ao entrar no cemitério do Catumbi, no Centro do Rio. A cerimônia acontece na capela E.

“Eu quero minha menina. Isso não tem que ficar assim”, gritava.