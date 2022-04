Maíra Cardi diz que espera ‘sexo de manhã, tarde e noite’ após ‘BBB’

Arthur Aguiar está no Top-5 do “BBB 22” e agora falta muito pouco para ele deixar a casa, seja como eliminado ou grande vencedor da edição. Com o jogo na reta final, sua mulher, Maíra Cardi, vive a expectativa de reencontrar o marido após três meses de confinamento.

Em suas redes sociais, a influenciadora recebeu uma pergunta de um seguidor sobre como ela daria as informações para Arthur após sua saída da casa. Maíra, porém, mostrou que está interessada em outra coisa: “Quais as expectativas de saída do Arhtur, contar as principais informações ou deixar ele ver? … Sexo, meu amor, de manhã, de tarde e de noite. Essas são as minhas expectativas, depois a gente conta, ele vê. Tanto faz”, disse ela em seus Instagram. De inúmeros traições a casamento surpresa, o casal já viveu alguns altos e baixos nos quase cinco anos de idas e vindas da relação. Maíra e Arthur são pais de Sophia, de 3 anos.