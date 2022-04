Mais de 10 mil pessoas comparecem ao velório de pastor em templo na capital

Pelo menos 10 mil pessoas compareceram ao velório do pastor e presidente da Assembleia de Deus de Madureira no Acre, Valter José Gimenez, de 48 anos, nesta sexta-feira (22) na sede da igreja, no bairro Habitasa, em Rio Branco.

A causa da morte teria sido um infarto fulminante. Ele, que é irmão do deputado Wagner Felipe (PL), estava hospitalizado no Pronto Socorro de Rio Branco. que é irmão do deputado Wagner Felipe (PL).

Desde 2016, Walter era presidente da Convenção Estadual dos Ministros das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no Estado do Acre (CONEMAD/AC), com abrangência nos estados de Rondônia, Amazonas e também no Peru, país vizinho.

Políticos como o senador Sérgio Petecão e Márcio Bittar compareceram ao velório. O governador Gladson Cameli lançou uma nota de solidariedade aos familiares:

Venho externar meus mais sinceros pêsames pela morte do pastor presidente da Assembleia de Deus Brás Madureira Acre, Valter José, ocorrida nesta quarta-feira, 20, em Rio Branco.

Neste momento de profunda dor, levo minhas orações a todos os familiares do pastor Valter, principalmente a sua esposa, pastora Cida Moura, e ao irmão dele, deputado estadual Wagner Felipe.

Que Deus possa confortar o coração da família, amigos e fiéis enlutados por esta perda irreparável.