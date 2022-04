Mara Rocha é oficializada como pré-candidata ao Governo pelo MDB; Jarude deve disputar Aleac

Em um evento realizado na manhã desta sexta-feira (22), no Palácio do Comércio, em Rio Branco, o MDB oficializou o nome da deputada Mara Rocha como pré-candidata ao Governo do Acre pela sigla nas eleições deste ano.

“Nós vamos ganhar essa eleição e você vai fazer uma gestão diferente do que estamos tendo agora”, anunciou Vagner Sales, o grande nome do partido no Juruá.

A expectativa é que o vereador Emerson Jarude, que havia lançado seu nome para o mesmo cargo, anuncie que vai disputar uma das 24 vagas na Assembleia Legislativa.

O nome de Mara foi o escolhido pela população em uma pesquisa feita pelo partido nós últimos dias, onde colocou o dela e de Jarude para decisão dos acreanos.

Agora, a próxima aprovação da população precisa vir das urnas em outubro.