Marqueteiras digitais revelam segredos e tendências da publicidade nas redes sociais

Atenção, você que saiu agora da faculdade de Comunicação, ou que já trabalha com publicidade, ou apenas quer vender mais pela internet; ou ama criar posts só para viralizar nas redes sociais: preparem-se para uma imersão digital.

Esta é a proposta da imersão “Caule Experience – Tendências Digitais 2022”, um conjunto de nove palestras e oficinas online presenciais que começa às 19 horas desta quinta-feira, 28, graças ao apoio da Lei Aldir Blanc através de seleção pública pela Fundação Elias Mansour (FEM).

O evento será inaugurado com uma palestra sobre o tema da série – as tendências digitais para 2022 – que será ministrada pela jornalista e publicitária Nilda Bernardo, ex-gerente de Comunicação do Sebrae no Acre e de Atendimento da Companhia de Selva Criação e Produção.

“Falar sobre tendência é muito complicado num mundo que se transforma tão rápido que quando a gente se toca a moda já chegou e saiu”, comenta Nilda que também é sócia fundadora da Caule. Ela lembra, como exemplo, que o Instagram não é mais um aplicativo apenas para compartilhar fotos e hoje as redes sociais se tornaram muito mais dinâmicas e atraentes nas seções de stories e reels.

“Estas alternativas permitem que as marcas invistam ainda mais em vídeos de humor, vídeos emotivos, trends e challenge porque têm um engajamento extraordinário e melhor performance”, argumenta Nilda adiantando que o evento vai muito além de palestras, abarcando experiências reais e presenciais onde o público será convidado a por a mão na massa para explorar as novidades diárias do mundo digital.

MUNDO FECHADO

Isso significa que a Caule vai abrir a sua caixa de truques, táticas e técnicas para compartilhar gratuitamente os seus três anos de experiência no mercado publicitário acreano. “Esta é a ideia, compartilhar conhecimentos e experiências, amadurecer ideias e habilidades, descobrir talentos, estimular vocações”, afirma a jornalista Adrielle Farias, outra sócia da Caule.

Ela lembra que quando fundaram a empresa, em 2019, não tiveram esta oportunidade. “Nós tivemos que pagar cursos, adquirir equipamentos e fazer reuniões em locais improvisados num mundo competitivo e hostil, onde os profissionais se fechavam e refutavam qualquer tipo de parceria ou orientação. Este evento pode ser uma porta de acesso limpa e transparente que pode dar origem a um banco de talentos para futuras parcerias”, observa Adrielle Farias.

Adrielle participará do evento com duas oficinas, uma falando de sua própria experiência quando se tornou “Social Media do Zero” e outra ensinando como aproveitar melhor a potencialidade do Tráfego Pago no Facebook ADS, essencial para os anunciantes no mundo da internet.

O circuito de oficinas e palestras completa-se com aulas de dois experts em design gráfico: Alberto Siqueira Jr e Neto Oliveira, o primeiro sobre conceitos básicos e fundamentos do design gráfico e outro como praticar o design no Canva, ferramenta mais usada neste setor. Para ninguém esquecer que neste mundo digital a imagem vale muito mais do que palavras, a consultora de imagem Maryllia Gabriela também fará uma oficina sobre o tema.

Serviço:

ABERTURA – 28/04 – 19h – Tendências do Marketing Digital 2022 – Nilda Bernardo

29/04 – 16h – Imagem Estratégica no Digital – Maryllia Gabriela

29/04 – 17h30 – Social Media do Zero – Adrielle Farias

29/04 – 19h – Design Gráfico: Conceitos Básicos e Fundamentos- Alberto Siqueira Jr

30/04 – 9h – Design no Canva para Iniciantes – Neto Oliveira

30/04 – 10h30 – Tráfego Pago – Criando Sua Campanha no Facebook ADS