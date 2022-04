Médico morre em avião durante viagem para lua de mel nas Maldivas

O médico oncologista Glauto Tuquarre, 49 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (25/4), enquanto viajava de avião comercial para passar sua lua de mel nas Ilhas Maldivas.

Familiares suspeitam que o oncologista pode ter sofrido um infarto durante o voo.

Glauto e Lícia Dutra se casaram no sábado (23/4), em Teresina (PI).

Ele começou a passar mal no avião e chegou a receber assistência de médicos que estavam a bordo, mas não resistiu.

Após o incidente, o avião pousou em Doha, capital do Catar, por volta das 10h20, horário de Brasília. A conexão já estava prevista. A esposa de Glauto e o corpo foram desembarcados no local.

Parentes e amigos do piauiense se mobilizam para ajudar na transferência do corpo de Doha para o Brasil. Ainda não sabe a hora que esse procedimento deverá ocorrer.

Glauto Tuquarre era formado pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), tinha mestrado em câncer de intestino e era doutorando em recidiva do câncer de mama. Como médico, atuou em Roraima e no Maranhão, onde também foi professor da universidade estadual. Em Teresina, ele era sócio de uma clínica e também professor em faculdades de medicina da cidade.