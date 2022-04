“Medo de ser preso”, Leonardo detona filho após ser levado na Justiça: “Maconheiro e vagabundo”

Leonardo é muito polêmico, especialmente em questões sobre seus seis herdeiros, que também são celebridades.

Em vídeo exposto pelo repórter Léo Dias, no Instagram, recordou um papo que que fez com o artista, onde o indagou certamente sobre como pagou a pensão de todos os filhos em dia, sem se meter em questões com o Judiciário.

Veja o que Leo Dias disse para Leonardo. “Como é que, você tem seis filhos, com seis mulheres diferentes, sempre presente, um pai que nunca se envolveu em nenhum escândalo, tipo pensão atrasada. Nunca teve isso. Qual é a receita disso?”, perguntou o jornalista na época e o outro contou que não é bem assim.

Ainda sobre Leonardo

Veja o que ele comentou. “Ah Léo, é medo de ser preso né? Aquela pulseirona[algema] do Roberto Carlos não é brincadeira não”, disse o esposo de Poliana Rocha, tirando risadas do repórter. “Eu trabalhei, trabalhei, comprei um prédio comercial em Goiânia e falei esse prédio vai dar x por mês”, falou Leonardo.

“Esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro só pra pagar pensão alimentícia”, declarou o rapagão. Embora diga que nunca deixou de pagar, há pouco tempo ele se meteu em uma guerra judiciário com o próprio herdeiro, o artista João Guilherme. Segundo o Em Off, ele dava 15 mil reais à João Guilherme.

Porém Leonardo depois do filho fazer 18 anos, fez ação clamando para que a pensão acabasse, e o Judiciário aceitou. Todavia, João não aceitou a resolução e fez recurso para o processo do pai ser anulado, dizendo que não possuía meios de sustentação. Todavia, eles acabaram conversando e entrando em acordo.

Além disso, o filho do Leonardo contou em podcast como o pai lhe trata. “Eu chego com as unhas pintadas e ele me chama de maconheiro e vagabundo”, disse o jovem de 19 anos. Além disso, nunca teve contato muito próximo com o genitor.