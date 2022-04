Menina de 1 ano morre após ser picada por escorpião

Uma menina de um ano morreu após ser picada por um escorpião na tarde de domingo (17), no bairro João Crevelaro, em Birigui (SP).

Segundo informações apuradas pela TV TEM, Lara Vitória Carvalho de Oliveira deu entrada no pronto-socorro em estado grave depois de ser picada nas coxas.

De acordo com o avô da criança, ela estava no colo da mãe e começou a chorar imediatamente quando foi colocada no tapete. O irmão dela, de 12 anos, foi quem viu o escorpião na perna dela e matou o animal peçonhento.

A Organização Social de Saúde, responsável pelo PS da cidade, informou que a menina recebeu toda a assistência médica emergencial na pediatria da unidade e chegou a receber o soro antiescorpiônico.

Ela foi encaminhada à Santa Casa de Araçatuba (SP), mas, apesar de todo o esforço da equipe, não foi possível reverter o quadro de saúde da criança.

Casos de escorpiões

Birigui já registrou 272 acidentes com escorpiões e uma morte esse ano.

Após o caso, a prefeitura informou que fará busca ativa e manejo ambiental ao redor do quarteirão onde ocorreu o acidente, orientando os moradores para evitarem o acúmulo de materiais inservíveis que possam facilitar o abrigo e a proliferação de escorpiões e animais peçonhentos.

Em casos de acidentes, a orientação é que a pessoa procure imediatamente uma Unidade Básica de Saúde ou o Pronto Socorro para receber o tratamento o mais rápido possível. Ao encontrar o animal em casa, o morador deve comparecer à Secretaria de Saúde para fazer a notificação.