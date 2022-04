Menina de 2 anos tem intestino perfurado por palito de pirulito

Uma menina síria de 2 anos sofreu uma perfuração grave do intestino depois de engolir um palito de pirulito de sete centímetros. O acidente quase a levou à morte, segundo contaram os médicos do Hospital Universitário de Aleppo, na Síria, na última edição do Journal of Pediatric Surgery Case Reports.

O objeto estava alojado no intestino da criança há seis meses e perfurou o íleo, última parte do intestino delgado. A criança chegou ao pronto-socorro pálida e com mãos e pés frias depois de perder a consciência durante alguns minutos em casa. Os pais contaram que, no dia anterior, a criança reclamou de fortes dores abdominais, apresentou febre e vomitou ao menos sete vezes. Também estava muito cansada e não tinha vontade de se alimentar. Na ocasião na qual engoliu o palito, a menina foi levada ao hospital. Uma radiografia de abdome mostrou que o objeto estava na posição vertical e os pais foram orientados a monitorar as fezes, a suposição é que o objeto estranho ao corpo seria eliminado durante a evacuação. Na segunda visita ao hospital, quando a situação já era bem mais complicada, exames mostraram que a menina tinha um acúmulo de fluídos na cavidade entre seus intestinos e outros órgãos, o que indica perfuração do intestino. O fluido foi drenado para aliviar a pressão e permitir que o fluxo sanguíneo se estabilizasse antes da cirurgia. Depois que o palito foi removido, os cirurgiões costuraram o intestino da criança.