Moisés Alencastro traz cliques exclusivos do Debut de Elisa Lavocat e 21 anos de Ana Clara; confira

Debut de Elisa Lavocat

Os 15 anos de Elisa, filha de Inácio Gontijo Ernesto e Marina Lavocat, celebrado no último sábado (23), no restaurante La Nonna, foi com uma festa para ficar na lembrança. Cenário surpreendente, clima totalmente descontraído e muita emoção. A felicidade tomou conta da noite e assim a debutante viveu momentos inesquecíveis e divertidos.

***Elisa curtiu seu evento do início ao fim colecionando assim as melhores lembranças da ocasião. A aniversariante seguiu o tradicional rito de passagem nos mínimos detalhes: duas trocas de roupas e valsa dançada na companhia dos quatros homens da família: O pai, os tios Elizer Silva e Siberman Holanda, os primos Wilson Barbosa e Luís Eduardo e para surpresa geral todos amigos e amigas presente dançaram com ela. Foi lindo, emocionante!

***A decoração ficou a cargo de Raimundinha El-Shawwa, contou com flores de diversas cores e bolões transparentes e nas cores vinho, prata e dourado. Bom gosto, descontração e leveza. A mesa de doces uma atração à parte.

*** Nas pick ups DJ Alessandro, com seu cardápio musical variado, não deixou ninguém parado. O buffet assinado pela equipe La Nonna estava simplesmente perfeito. No cerimonial Lina Grasiela como sempre impecável. Passeie pelas fotos na galeria abaixo e sinta o clima delicioso que rolou por lá.

21 anos de Ana Clara

A acadêmica de medicina Ana Clara Marques gosta de uma boa festa e comemorou como se deve a chegada de seus 21 anos com uma feijoada, no último sábado (23), na Chácara Modelo, rodeada de amigos e familiares. Animação ficou por conta dos músicos que tocaram do axé ao funk passando pelos melhores do sertanejo. Um bar com drinks de frutas fez a alegria dos convidados. O agito rolou noite adentro. Dá só uma espiada baixou por lá.

Despacho gratuito de bagagem

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, 26, a volta da gratuidade para despachar até 23 quilos de bagagem em voos domésticos e 30 quilos nos voos internacionais. A mudança é fruto de uma emenda da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB-AC) à MP 1089, batizada de MP do Voo Simples. O texto segue para o Senado.

***Perpétua comemora a aprovação da emenda e afirma que a vitória é do consumidor. “Bagagem gratuita sim, porque o povo merece. Se as empresas estão tirando o coro da população na hora de vender uma passagem, as pessoas tem o direito de não pagar pela bagagem despachada”. (Assessoria).

Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico I

O Festival Internacional de Cinema LGBTQIA+ realiza sua 2ª edição com abertura na quinta-feira (28), a partir das 18h30, no Teatro Hélio Melo, com apresentação artística cantor Pedro Lucas e encerramento no domingo (1º de maio). Serão 12 filmes de 6 países, do Brasil, Paraguai, Chile, Espanha, China e Quênia, entre ficções e documentários, cuidadosamente selecionados para dar visibilidade e promover a pauta LGBTQIA+ no cinema. A programação, todos os títulos e as sinopses dos filmes estão disponíveis na plataforma do festival no site www.festivaltransamazonico.com.br. As exibições serão gratuitas e todos os filmes terão legendas em português.

Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico II

A luta pelos direitos das pessoas LGBTQIA+, a descoberta da própria identidade, a homofobia e a transfobia, o amor na população idosa e a luta contra o preconceito, redesignação de gênero, educação sexual, relacionamentos, busca por uma verdadeira identidade, os convencionalismos sociais, além de colocar a capital acreana no mapa dos festivais de cinema realizados no Brasil.

Festival Internacional LGBTQIA+ Transamazônico III

Para a entrada no festival será exigida a apresentação da carteira de vacinação, com as duas doses da vacina e o uso obrigatório de máscara. O projeto Idealizado pelo produtor cultural e colunista social Moisés Alencastro foi financiado pela Lei Emergencial Aldir Blanc por meio da Fundação Elias Mansour (FEM).

Feira Gifttalentos I

Acontece no próximo sábado,28, a partir de 16 horas, no Lago do Amor, no Parque do Tucumã, a primeira edição da Feira Gifttalentos de Arte e Cultura, que une arte, moda, gastronomia, decoração, veganismo, música e diversão. O evento foi financiado pela Lei Aldir Blanc, por meio do Governo do Estado do Acre e da Fundação de Cultura Elias Mansour.

Feira Gifttalentos II6

Com 35 expositores dos mais variados segmentos, a feira reunirá artes visuais, moda, gastronomia, literatura, tattoo, artesanato, fotografia, audiovisual, entre outras atrações. O evento preparou um Espaço Kids, que terá uma programação cultural intensa para alegrar a tarde da criançada. Para o palco Gift, seis atrações musicais estão confirmadas: Ana Kassia, Dito Bruzugu, que lança seu novo trabalho autoral “Turvo”, Pedro Lucas, Duda Modesto, a e a dupla Gigliane Oliveira, Verônica Padrão, fechando a noite, Adonay Brasil, com o melhor do rock e do reggae.

Moda do Novo Mundo

Homenageando o centenário da Semana de Arte Moderna, Centro Cultural São Paulo – está acontecendo desde o dia 19 de abril e segue até primeiro de maio o “Moda do Novo Mundo”, do qual participam criadores autorais convidados. Representantes de todas as regiões do Brasil, são 30 artistas apresentarão ao Brasil e ao mundo a legítima cena da moda brasileira, representando o vanguardismo do movimento antropofágico proposto pelos artistas modernistas há 100 anos.

***Do Acre as sócias Juliana Pejon e Rayssa Alves da marca Made In Acre, foram convidadas para participarem do evento com a apresentação da camiseta com a frase “O Estado que lutou pra ser brasileiro” A peça ganha um acessório criado por mulheres indígenas. A peça reúne tem grande representatividade, por une homenagens ao grande marco da história do Acre e aos povos originários.