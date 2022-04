Morador picado por cobra venenosa está há um mês internado no Hospital de Sena

Nesses últimos meses, vários moradores da zona rural de Sena Madureira deram entrada no Pronto Socorro do Hospital João Câncio Fernandes após serem picados por cobras venenosas, principalmente jararacas. Geralmente, na época das chuvas essas ocorrências são verificadas com maior frequência.

De todas as vítimas recentes, o trabalhador rural Jaksoney dos Santos, 37 anos, é quem mais está demorando para se recuperar. Nesse caso, ele foi ferido por uma cobra da espécie pico de jaca, considerada extremamente venenosa. “Cheguei aqui no hospital praticamente morto. Depois que fui ferido, passei uns 15 minutos consciente e depois apaguei. Uma dor insuportável. Graças a Deus, todo o atendimento necessário estou recebendo aqui. É um processo demorado de recuperação, mas agradeço a Deus por estar vivo”, comentou.

Jacksoney se encontra internado há exatamente um mês no Hospital de Sena. Mesmo com todo esse período, a ferida ainda não cicatrizou. “Pelo o que me disseram ainda vai demorar em torno de duas semanas para cicatrizar a ferida. Continuamos na luta”, destacou.

Conforme relatos de moradores da região, a cobra pico de jaca, ao atingir alguém com seu veneno, ou mata ou então deixa sequelas por um tempo considerável.

Além de Jacksoney, também se encontra internado no hospital local o senhor Domingos Ferreira Lima, 65 anos, residente no rio Macauã. Ele contou que foi picado por cobra três vezes em anos anteriores. A última vez ocorreu em 2019. “Na minha perna esquerda, praticamente todos os anos a ferida renova. É por isso que hoje estou aqui internado, tomando remédios”, salientou.

Integrantes do Corpo de Bombeiros recomendam que os moradores procurem adotar alguns cuidados para evitar tais situações, dentre eles a utilização de botas e calças compridas.