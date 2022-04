Morte de criança de 6 anos é investigada; tios são suspeitos por tortura e omissão de socorro

De acordo com o registro da delegacia, a Polícia Militar (PM) foi acionada pelo 190 para atender um chamado na zona rural de Cujubim. Ao final da ligação, o solicitante achou que havia desligado e a atendente relatou que a pessoa disse ter matado uma criança.

Ao chegar no local, a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fazia o atendimento médico, no momento em que foi constatado o óbito do menino.

Em contato com a tia, responsável pela vítima, ela informou que no último sábado (16), a criança havia caído de uma escada. O ocorrido foi dito ao tio, que após ouvir, agrediu o sobrinho com um cipó.

No dia seguinte da queda, a mulher contou que a criança amanheceu com os olhos roxeados, chorando e reclamando de dores. No entanto, eles decidiram não procurar socorro devido as marcas pelo corpo da criança.

Na última segunda-feira (18), segundo ela, foi preciso chamar a equipe de socorristas, pois a criança perdeu os sentidos e ficou com a respiração comprometida.