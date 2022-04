Mortes por Covid caem 43% em todo o mundo em uma semana, diz OMS

Mais de 9 milhões de novos casos e cerca de 26 mil mortes foram registradas em todo o mundo no período. Os dados mostram que a curva epidemiológica volta a cair, depois do aumento observado na primeira quinzena de março.

“Todas as regiões mostram tendências decrescentes, tanto no número de novos casos semanais quanto em mortes semanais”, informou a OMS em comunicado enviado à imprensa.

O maior número de mortes semanais foi registado nos Estados Unidos (4.435), seguido da Rússia (2.357), da República da Coreia (2.336), da Alemanha (1.592) e do Brasil (1.436).

Os números da epidemia no Brasil continuam em tendência de queda. Da semana para essa semana, houve redução de 19% no número de óbitos. Nas últimas 24 horas, o país registrou 216 mortes provocadas pela infecção do coronavírus, com média móvel diária de óbitos diários igual a 183. A terça-feira (5/5) foi o 4º dia em que o indicador permaneceu abaixo de 200.

Desde o início da pandemia, foram registrados mais de 490,8 milhões de casos de Covid-19; 6.155.344 pessoas não resistiram à doença, segundo dados da OMS.